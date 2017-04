Juventus, papà Higuain: "Via da Napoli per colpa di De Laurentiis"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

07/04/2017 17:33

JUVENTUS PAPA' HIGUAIN DE LAURENTIIS NAPOLI / Le news Juventus in queste settimane sono legate a Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino ha fatto ritorno al 'San Paolo' dopo l'addio durante l'ultimo calciomercato estivo.

Il giocatore ha giocato contro il Napoli nel suo ex stadio per ben due volte in soli tre giorni. Se in campionato tutto è filato liscio, nel match di Coppa Italia Gonzalo Higuain si è messo in evidenza per delle esultanze polemiche, legate ad un addio ancora non molto chiaro.

Jorge "El Pipa" Higuain, papà del centravanti della Juventus, intervistato da 'La Pagina Millonaria Radio' - è tornato a parlare dell'argomento: "Il calciatore è preparato a queste cose - dice l'ex difensore - Il Napoli è l'unica squadra della città e quindi sono molto legati ad essa. C'è amore e odio a Napoli. Quando ha preso la decisione di andarsene per i brutti rapporti con il presidente (De Laurentiis, ndr.), la gente non l'ha presa bene. Ci sta, è il folklore del calcio".

Juventus, Higuain-Argentina: la Nazionale una scelta di cuore

Gonzalo Higuain ha scelto di giocare per l'Argentina nonostante avesse la possibilità di giocare con la Francia, essendo nato a Brest - "Si sente argentino e ha la maglia dell'Argentina nel cuore - prosegue 'El Pipa' - Purtroppo la gente si preoccupa di cosa fa un attaccante, se segna oppure sbaglia i gol invece di pensare alle cose serie del Paese. Delle critiche con lui non ne parlo, ha 29 anni ormai ed è super professionale".