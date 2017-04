Calciomercato Inter, arriva la doppia smentita di Conte

07/04/2017 17:40

CALCIOMERCATO INTER CONTE CHELSEA PIRLO / Antonio Conte non ci sta. Le continue voci che lo vorrebbero come uno dei candidati per la panchina dell'Inter nella prossima stagione iniziano a infastidirlo e il tecnico del Chelsea controbatte. Nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Bournemouth, l'ex ct della Nazionale ha smentito seccamente i rumours. "Sono felice al Chelsea e voglio rimanere qui - ha detto - Non mi piace che altre persone parlino di me". Smentite anche le voci su un possibile approdo a Londra di Pirlo come suo vice: "Sono voci strane, io so che Andrea gioca ancora e ha intenzione di continuare a giocare. Non penso al futuro, ciò che conta, per me e per i miei giocatori, è il presente".

N.L.C.