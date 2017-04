DIRETTA Liga, Real Madrid-Atletico Madrid 0-0: gara in equilibrio! - LIVE

Maurizio Russo

08/04/2017 15:15

DIRETTA REAL ATLETICO MADRID LIVE / In Spagna è il gran giorno del derby di Madrid. Il Real ospita i 'cugini' dell'Atletico nel match valido per la 31esima giornata della Liga. La formazione di Zidane vuole proseguire la striscia di cinque vittorie consecutive per allungare in vetta, mentre quella di Simeone vuole vendicare lo 0-3 dell'andata e blindare il terzo posto. Calciomercato.it vi offre il match del 'Bernabeu' in tempo reale.

CLASSIFICA LIGA: Real Madrid 71, Barcellona 69, Atletico Madrid 61, Siviglia 58, Villarreal 54, A. Bilbao 50, Real Sociedad 49, Eibar 47, Espanyol 46, Celta Vigo 41, Alaves 40, Valencia 36, Las Palmas 35, Betis 31, Malaga 30, Deportivo la Coruna 28, Leganes 27, Sporting Gijon 22, Granada 20, Osasuna 14.