Juventus-Chievo, la probabile formazione di Allegri con Dybala 'falso nueve'

JUVENTUS CHIEVO FORMAZIONE - La novità della conferenza stampa pre-Chievo di Massimiliano Allegri riguarda la possibilità di un avvicendamento in attacco, con Gonzalo Higuain almeno inizialmente fuori dalla contesa. La supersifda di Champions League contro il Barcellona incombe, con l'allenatore toscano che vuole centellinare le energie del gruppo bianconero a pochi giorni del primo round di martedì sera al cospetto di Messi e compagni.

Juventus-Chievo, Dybala alla Higuain: la probabile formazione di Allegri

Con Higuain in panchina, sarebbe Dybala a giostrare da prima punta - vista pure l'assenza di Mandzukic - come ammesso dello stesso Allegri. Per le news Juventus da valutare anche il modulo, con il mister dei campioni d'Italia che dovrà decidere se chiedere un ulteriore sforzo a Cuadrado e Khedira, o giocarsi dal 1' a centrocampo due tra Rincon, Lemina e Sturaro, passando al 4-3-1-2 con Pjanic dietro il tandem albiceleste Dybala-Higuain. Con la 'Joya' falso nueve e l'ex Napoli fuori dall'undici titolare, Allegri avanzerebbe Pjanic dietro la prima punta come successo domenica a Napoli, con Cuadrado regolarmente sulla destra e Alex Sandro favorito su Sturaro a sinistra.

In mediana un posto assicurato dovrebbe averlo Marchisio, mentre la situazione sembra di più facile lettura davanti capitan Buffon: straordinari per Bonucci, che sarà affiancato probabilmente da Rugani (favorito su Chiellini). Sugli esterni spazio a Lichtsteiner e Asamoah, con Dani Alves a riposo per il Barça: il Nazionale verdeoro - arrivato in bianconero nello scorso calciomercato estivo a parametro zero - freme e attende con impazienza l'incrocio contro i suoi ex compagni di squadra...

Juventus-Chievo la probabile formazione di Allegri (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Rugani, Asamoah; Marchisio, Rincon; Cuadrado, Pjanic, Alex Sandro; Dybala.