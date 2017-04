DIRETTA Bundesliga, Borussia Dortmund-Bayern Monaco: segui la cronaca LIVE

08/04/2017 17:30

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO LIVE / Il big match della 28esima giornata della Bundesliga tedesca mette di fronte i campioni in carica del Bayern Monaco ed i rivali del Borussia Dortmund. La formazione di Ancelotti vuole rialzarsi subito dopo il ko con l'Hoffenheim e continuare la fuga, mentre quella di Tuchel sogna di bissare il successo dell'andata per dare l'assalto al terzo posto. Calciomercato.it vi offre il match del 'Signal Iduna Park' in tempo reale.

CLASSIFICA: Bayern Monaco 65 punti*, Lipsia 58, Hoffenheim 51, Borussia Dortmund 50*, Friburgo 41, Colonia e Hertha Berlino* 40, Borussia M. 39, Francoforte 38, Schalke 37, Werder Brema 36, Bayer Leverkusen 35, Amburgo 33, Wolfsburg 30, Magonza e Augsburg* 29, Ingolstadt* 25, Darmstadt* 15.

* una partita in meno