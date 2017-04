VIDEOCM.IT - Entella, ESCLUSIVO Semprini: "Che emozione segnare alla mia Roma"

ESCLUSIVO

Dall'inviato Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

07/04/2017 17:14

VIRTUS ENTELLA SEMPRINI / Le news Serie B ruotano attorno a un pareggio che ha fatto felice tutta una città. Ieri Chiavari infatti si è fermata per un'ora e mezza perseguire la finale d'andata della Coppa Italia Primavera dove l'Entella ha trovato il pareggio nei minuti finali contro la più gettonata Roma. Il marcatore Mauro Semprini ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it sottolineando: "Stimo Cristiano Ronaldo, ma il sogno di ogni romano è diventare come Francesco Totti. Per il mio ruolo però vorrei crescere e diventare come Edin Dzeko".

Virtus Entella, Semprini: "Stimo Ronaldo, ma Totti e Dzeko..."

C'è ancora grande emozione per il gol di ieri sera: "L'emozione è stata davvero grande. Il giorno prima speravo che potesse accadere una cosa simile. Un gol che è importante per la squadra, per me e che arriva contro la squadra della mia città, la mia Roma. Ero talmente emozionato che non ho dormito stanotte". Sull'esultanza: "In ritiro avevo detto ai miei compagni che se fossi entrato avrei esultato in quel modo".



Oggi per Semprini è arrivato l'allenamento con la prima squadra di Roberto Breda: "E' una soddisfazione per me allenarsi con i grandi. Vedi il calcio vero e cerchi di rubare con gli occhi tutto il possibile per poi cercare di replicarlo". Ora però si pensa all'Entella che domani affronta la Pro Vercelli: "La squadra è informa, è un'ottima squadra. Ho dei bravissimi compagni e quando mi alleno con loro mi fanno sentire parte del gruppo".



Sul futuro non si sbilancia: "Penso sempre giorno per giorno a lavorare e migliorare. Queste cose, come il gol di ieri, migliorano il futuro ma ora non ci penso". Di certo però Mauro Semprini ha dimostrato di essere un calciatore importante.