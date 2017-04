Real Madrid, Zidane spiazza tutti: "Nessuna idea sul futuro, non è detto che resti"

07/04/2017 16:42

ZIDANE REAL MADRID / Il Real Madrid è primo nella Liga spagnola e ai quarti di finale di Champions League. Eppure il futuro di Zinedine Zidane sembra ancora incerto e legato alla conquista di almeno uno dei due trofei, con il presidente Florentino Perez pronto a dargli il benservito. Nella conferenza stampa della vigilia del derby con l'Atletico, però, il tecnico francese ha spiazzato tutti: "Non è certo che io continui qui, quindi non sto preparando nulla. So cosa vuol dire allenare il Real Madrid nel bene e nel male: non ho idea di cosa accadrà in futuro, adesso sono concentrato solo sulla prossima partita. Vivo alla giornata e sono ottimista per il finale di stagione. Sono pronto a tutto e sarà sempre così fino al mio ultimo giorno qui".

M.R.