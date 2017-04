Calciomercato, Juventus e Roma: occasione in mediana dalla Premier!

07/04/2017 15:46

JUVENTUS ROMA IMBULA - Sembra destinato a cambiare aria a fine stagione Giannelli Imbula. Il 24enne centrocampista belga ha deluso le attese in Premier League con la maglia dello Stoke City e, come riporta il 'Telegraph', potrebbe lasciare i 'Potters' nella prossima finestra del calciomercato estivo. Sull'ex Porto, arrivato allo Stoke nel febbraio 2016 per circa 24 milioni di euro, ci sarebbe l'interessamento di Juventus e Roma oltre che del Marsiglia di Garcia. Lo stesso calciatore, sotto contratto fino al 2021, di recente ha ammesso la possibilità di una partenza: lo Stoke vuole in parte recuperare l'investimento e lo valuta 12 milioni di euro.



