Calciomercato Inter, Suning fa i conti col fair play finanziario: ecco il piano

Stefano Migheli

07/04/2017 15:51

CALCIOMERCATO INTER / Il prossimo calciomercato Inter, come promesso dal direttore sportivo Ausilio e dal gruppo Suning, sarà all'insegna dei top player e degli investimenti pesanti. Tuttavia, l'Inter non si è ancora liberata totalmente dal vincolo del Fair Play Finanziario dell'UEFA che si aspetta il pareggio di bilancio entro il 30 giugno 2017. In virtù di questa 'clausola', il club meneghino dovrà ancora rispettare alcuni parametri considerati necessari per non incorrere in nuove sanzioni e non vedersi infleggere sanzioni sul fronte acquisti.

Calciomercato Inter, cessioni eccellenti e aumento dei ricavi per i parametri Uefa

Da Manolas a Verratti, passando per De Vrij, Bernardeschi, Sanchez e Berardi. Sono solo alcuni dei nomi che l'Inter punta per l'estate sul calciomercato. Per farlo, Suning ha stanziato un budget di 150 milioni totali ma soltanto 75 arriveranno direttamente dalla proprietà cinese: la metà dovrà essere trovata dalle cessioni e dagli ulteriori ricavi che permetteranno all'Inter di pareggiare il bilancio. Come? In quest'ottica sarà molto importante il piano messo a punto da Suning e l'abilità di Ausilio nel monetizzare il più possibile dalle cessioni, snellendo anche il monte-ingaggi. Fermo restando che una cessione eccellente sembra essere necessaria, ecco una panoramica di ciò che potrebbe essere il mercato nerazzurro: tra i big che potrebbero portare un ricavo sostanzioso ci sono Brozovic (50), Perisic (60), Murillo (15-20) e Banega (20-25). A questi si aggiungono Jovetic (riscatto Siviglia 13 milioni più i 7 risparmiati dall'ingaggio), Ranocchia (cessione per 10 milioni, risparmio circa 3,5 milioni totali dal suo stipendio), Erkin (1 milione per il riscatto definitivo più 4 milioni totali per il risparmio dell'ingaggio di due stagioni sino al 2019). Solo da questi tre giocatori l’Inter incassa 24 milioni e ne risparmia altri 14,5 in ottica bilancio. In secondo piano ci sono anche le situazioni di Santon, Nagatomo e Biabiany.

Per incrementare i profitti, si rende necessario il lavoro di Suning nel mercato orientale. In quest'ottica si registra l'accordo con la multinazionale dell'elettronica TCL Corporation che prevede la produzione di 5 milioni di televisori a 65 pollici griffati Inter. Inoltre, Suning verserà 15 milioni l'anno all'Inter sino al 2020 per portare il proprio nome sulle divise d'allenamento e alla Pinetina. Per il futuro si pensa alla ristrutturazione del 'Meazza' che porterà ulteriori ricavi così come l'ingresso alla Champions League, che dalla stagione 2018-2019 sarà allargata a 4 italiane che avranno l'accesso diretto ai gironi.