Calciomercato Juventus, da De Sciglio a Kolasinac: il punto sui terzini

Giuseppe Barone

07/04/2017 16:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS TERZINI / Achiviata la doppia sfida contro il Napoli, si ritorna a parlare di calciomercato in casa Juventus con la questione terzini a tenere principalmente banco. Tra giovani italiani in cerca di un trampolino di lancio e campioni più o meno affermati provenienti dall'estero il calciomercato Juventus subirà una forte sterzata soprattutto sulle corsie esterne di difesa, lì dove si sono alternati più uomini in stagione. Lichtsteiner e Dani Alves sulla destra, Alex Sandro ed ora anche Asamoah sulla sinistra, senza dimenticare Patrice Evra che ha lasciato l'Italia a gennaio.

Calciomercato Juventus, gli esterni da tenere sott'occhio

Con un Asamoah perennemente adattato, il solo terzino sinistro di ruolo nella rosa di Allegri risulta essere il brasiliano Alex Sandro. Proprio per questo sarà quella la zona di campo maggiormente tenuta sotto attenzione dalla dirigenza piemontese. Il nome numero uno sulla lista dei desideri bianconera è senza dubbio il bosniaco classe 1993 di proprietà dello Schalke 04, Sead Kolasinac. Il mancino esploso in Bundesliga sarebbe perfetto per gli schemi di Allegri e farebbe felice anche la dirigenza visto che a giugno sarà acquistabile a costo zero. A gennaio l'affare sembrava in dirittura d'arrivo ma ora su di lui spuntano anche le sirene inglesi e del Milan. Proprio dai rossoneri potrebb invece arrivare una valida alternativa utilizzabile su entrambe le corsie: Mattia De Sciglio che ha lasciato aperto il discorso sul futuro. Il classe 1992 dovrà incontrare nuovamente la dirigenza milanista dopo il closing per discutere del contratto. In caso di mancata intesa l'ipotesi juventina prenderebbe sempre più corpo. L'età avanzata di Dani Alves e Lichtsteiner fa quindi propendere anche per una soluzione sulla destra. Il nome caldo sarebbe quello del giovane spagnolo, Hector Bellerin che darebbe una sferzata di freschezza sulla fascia destra. La concorrenza su di lui però è forte e la cifra appare piuttosto proibitiva: 50 milioni di euro. Ma non dimentichiamo gli altri giovani messisi in luce quest'anno in serie A. Con Spinazzola dell'Atalanta che è già bianconero c'è anche Andrea Conti, ma attenzione anche a Widmer dell'Udinese e a Zappacosta del Torino.