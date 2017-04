Calciomercato Inter, corteggiato Manolas: è il centrale giusto anche per... Conte

Raffaele Amato

07/04/2017 15:15

CALCIOMERCATO INTER MANOLAS / Per tornare competitiva in Italia il piano dell'Inter è piuttosto semplice, perlomeno nell'idea: acquistare nella prossima sessione di calciomercato i giocatori con il rendimento più elevato nel campionato di Serie A, principalmente quelli che militano nelle dirette concorrenti attuali, con eccezione della Juventus che resta il modello di riferimento e la sicura avversaria dei nerazzurri nei prossimi anni. Ecco spiegato gli assalti o i tentativi per i vari Mertens, Strootman, de Vrij, Nainggolan e Manolas, giocatori che nel calcio nostrano fanno la differenza. Dei cinque, proprio quest'ultimo sembra il più vicino all'Inter: da tempo avrebbe raggiunto un accordo con Suning che, a sua volta, non sarebbe lontana dal trovare un'intesa con la Roma. Si parla di possibile chiusura a oltre 40 milioni di euro, che farebbero di lui uno dei colpi del calciomercato Inter estivo.

Inter, perfetto anche per Conte: pregi e difetti di Manolas

Manolas è un difensore di soli 25 anni con alle spalle già un'ottima esperienza a livello internazionale. Il terzo anno in giallorosso si sta rivelando per lui il più complicato. Le prestazioni non sono state sempre all'altezza, tuttavia pure in questa stagione è riuscito a mettere in mostra caratteristiche e qualità, come personalità, reattività e tempismo negli interventi, che nel complesso mancano nel reparto arretrato. A Milano avrebbe modo di crescere ulteriormente di fianco a Miranda, ammesso che il brasiliano resti un intoccabile visto che in estate i nerazzurri sono intenzionati a prendere non uno ma due centrali in previsione della possibile partenza di Murillo. Ideale per Pioli come per Conte, tanto per citare il principale candidato alla panchina interista, dato che nella Capitale ha dato prova di essere efficace pure nella difesa a tre come centrale di destra. Con lui, però, l'Inter non risolverebbe i limiti nella costruzione da dietro, quello che contraddistingue anche il greco portato in Italia da Sabatini per soli 15 milioni bonus compresi.