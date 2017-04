Roma, carica Salah: "Juve, le vinceremo tutte. Difficile dimenticare il derby"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

07/04/2017 14:57

ROMA SALAH - La Roma a caccia di riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei 'cugini' della Lazio. Mohamed Salah vuole rialzarsi subito, ad iniziare dalla trasferta di domenica sul campo del Bologna di Donadoni. Per le news Roma, l'attaccante egiziano ha dichiarato: "Non è facile dimenticare il derby di Coppa Italia, ma dobbiamo farlo. Vogliamo vincere qualcosa con questa maglia. Il calcio è così, dobbiamo accettarlo - ha dichiarato l'attaccante egiziano a 'Sky Sport' - Secondo me non è mancato niente: anche con Porto e Lione abbiamo fatto bene, quest'anno abbiamo vinto tante partite, forse abbiamo pagato un po' la stanchezza. Con Lione e Lazio abbiamo vinto in casa facendo bene, purtroppo però abbiamo pagato le sconfitte della prima partita".

News Roma, Salah sul derby e la rincorsa scudetto alla Juventus

Salah ha poi proseguito analizzando la prossima partita: "Col Bologna non sarà facile, giochiamo fuori casa, però vogliamo vincere perché adesso siamo più vicini in classifica. Dobbiamo conservare il secondo posto e tentare di vincere le ultime otto gare. La Juventus? E' un'ottima squadra, con tanti campioni e una rosa molto ampia come dimostrano i tanti cambi effettuati da Allegri nelle due sfide contro il Napoli. Però dobbiamo pensare solo a noi stessi e a vincere le nostre partite. Dzeko? Sì, abbiamo fatto tanti gol, ma c'è da migliorare qualcosa come squadra". Infine, in chiave calciomercato, Salah conclude soffermandosi sul futuro di Spalletti: "Abbiamo fatto bene, vinto tante partite, stiamo facendo un ottimo calcio. Però si può sempre migliorare".