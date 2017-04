Sampdoria, UFFICIALE: c'è la firma di Giampaolo!

07/04/2017 14:44

SAMPDORIA GIAMPAOLO - Adesso c'è anche l'ufficialità: la Sampdoria ha comunicato il rinnovo fino al giugno 2020 di Marco Giampaolo. Confermate quindi le voci circolate dei giorni scorse sulla prosecuzione del rapporto tra i blucerchiati e l'ex tecnico dell'Empoli, sbarcato sotto la 'Lanterna' lo scorso luglio e il cui contratto era in scadenza nel 2018. Giampaolo di recente era stato accostato in particolare alla Fiorentina per il dopo Sousa.

G.M.