Closing Milan, i cinesi arrivano a Milano: le date e i ruoli nel club

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

07/04/2017 15:32

CLOSING MILAN CINESI / Si avvicinano le fatidiche giornate del 13 e del 14 aprile che dovrebbero sancire dei cambi epocali in casa Milan. Innanzitutto un cambio di proprietà, con Fininvest che passerebbe la mano alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li. E, in secondo luogo, un cambio di vertici dirigenziali. Addio ad Adriano Galliani, Barbara Berlusconi e Rocco Maiorino. Arrivano Marco Fassone come nuovo amministratore delegato e Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo. Anche il Consiglio di Amministrazione muterà, dopo l'Assemblea dei Soci del 14 aprile: previsto un mix tra figure italiane e cinesi. Silvio Berlusconi potrebbe restare come presidente onorario, ma non ha ancora deciso in via definitiva su questa possibilità.

Closing Milan, arrivano Yonghong Li e Han Li

Advisor e legali di Fininvest e Rossoneri Sport Investment Lux stanno lavorando per giungere alle firme del closing per giovedì 13 aprile, in modo tale da evitare eventuali problemi tecnici in prossimità del weekend pasquale e per non concentrare tutto su venerdì 14, quando ci saranno l'Assemblea dei Soci e anche la conferenza stampa di Vincenzo Montella alla vigilia del derby Inter-Milan.

Intanto da 'Sky Sport' fanno sapere che Yonghong Li sbarcherà in Italia mercoledì 12 aprile, mentre il suo braccio destro e futuro consigliere rossonero Han Li arriverà tra domenica e lunedì. Sono le due figure principali dell'operazione che sta portando il 'Diavolo' a cambiare proprietà. Dalle news Milan emerse nei giorni scorsi la delegazione cinese dovrebbe essere complessivamente composta da una trentina di persone, quindi attendiamoci molti volti orientali in zona Casa Milan per il 13-14 aprile. L'evento, se effettivamente avverrà (la prudenza è d'obbligo, visti i precedenti), sarà epocale e potrebbe dare il via al rilancio club rossonero. I primi banchi di prova del nuovo corso saranno i rinnovi di contratto di alcuni 'big' e la campagna acquisti della prossima sessione estiva del calciomercato.