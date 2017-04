Milan-Palermo, tegola in attacco per Lopez

07/04/2017 14:32

MILAN PALERMO EMBALO - Il Palermo rischia di perdere Carlos Embalo per la sfida di domenica pomeriggio contro il Milan. L'attaccante della Guinea - come si legge sul sito ufficiale dei rosanero - ha accusato un risentimento muscolare nell'allenamento odierno ed è stato costretto a terminare anzitempo la seduta. Nelle prossime ore si capirà se il giocatore classe '94 sarà recuperabile per Diego Lopez in vista dell'incrocio di 'San Siro' contro i rossoneri.



G.M.