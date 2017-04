Calciomercato Roma, rinnovo De Rossi: punto e dettagli

Michele Spuri

07/04/2017 14:19

CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO DE ROSSI \ Occupata nel capire quale sarà il futuro di Luciano Spalletti, la società giallorossa inizia a pensare anche ai possibili rinnovi da ultimare. Se non si registrano novità per quello di Francesco Totti, la stessa cosa non si può dire per Daniele De Rossi, anch’egli in scadenza al termine della stagione. Il prolungamento del centrocampista romano, che il prossimo 24 luglio compirà 34 anni, è uno degli argomenti caldi del calciomercato Roma. Il calciatore giallorosso ha intenzione di declinare le offerte asiatiche e statunitensi e vorrebbe un rinnovo biennale. La dirigenza capitolina, dal canto suo, sembra maggiormente incline ad una situazione annuale. Il punto di incontro potrebbe essere trovato in un'intesa annuale con opzione per una seconda stagione.

Rinnovo De Rossi, cifre e dettagli

Il centrocampista 33enne nel febbraio del 2012 firmò un prolungamento di cinque anni, con un emolumento di circa 6 milioni di euro a stagione. Le cifre di oggi, invece, sono nettamente più basse, con De Rossi che potrebbe andare a guadagnare 2,5 milioni a stagione, meno della metà dello stipendio attuale. Nei giorni scorsi, il calciatore aveva elogiato pubblicamente l'ex Ct azzurro Antonio Conte, dando anche il 'la' ad una ridda di voci di calciomercato sul suo conto.