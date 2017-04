DIRETTA Crotone-Inter, Pioli si mette in discussione: "Dimostriamo di poter stare qui"

Maurizio Russo

07/04/2017 14:00

CROTONE INTER PIOLI / Stefano Pioli analizza il momento della sua Inter in vista della gara contro il Crotone. Il tecnico interviene in conferenza stampa. Calciomercato.it vi offre la diretta testuale. "La frenata è dovuta ad un secondo tempo giocato male contro la Sampdoria. Siamo dispiaciuti per la sconfitta pesante e che ci ha fatto male. Ma il campionato è ancora lungo, otto partite sono tante e vogliamo fare il meglio possibile per onorare la nostra storia. Dobbiamo trasformare la delusione in rabbia. Joao Mario? Può fare tutti i ruoli del centrocampo. Lui e tutti quelli che hanno giocato meno in questo periodo è perché qualcuno stava meglio. La Champions era un sogno, una cosa difficilissima da raggiungere: la matematica dice che è ancora possibile, ma sappiamo che è ancora più difficile. Ma non scordiamoci da dove siamo partiti: dopo le sconfitte contro il Napoli e in Israele in Europa League sembrava tutto finito. Dobbiamo dimostrare che siamo una squadra competitiva e che possiamo far parte anche del futuro dell'Inter. Non so se farò giocare Brozovic: non ho scelto l'undici per domenica. Ho osservato gli sguardi dei giocatori, ma i calciatori non possono essere giudicati solo per un errore anche se gravissimo. Ma è il giocatore che ha fatto più passaggi utili e che ha corso più di tutti: ha ottime qualità ma deve trovare un equilibrio mentale migliore. Dobbiamo essere più compatti e concentrati specialmente nella fase di non possesso palla. Stiamo segnando tanti gol, dobbiamo cercare di prenderne di meno. Questa settimana ho parlato molto con la squadra: ci siamo soffermati su delle situazioni del secondo tempo contro la Samp. Veniamo da una brutta sconfitta ed è quasi un mese che non vinciamo: sarebbe molto grave se pensassimo alle prossime partite e non ritenessimo importantissima quella di Crotone. Loro si giocano tanto e non accetto chi dice che hanno più motivazioni di noi: in questo campionato abbiamo ancora tanto da dire e da fare. Le ultime due partite abbiamo rallentato e siamo responsabili noi dei risultati negativi, ma fino a due partite fa eravate voi e i numeri a dire che siamo forti. Io ne se sono convinto. Abbiamo dimostrato di avere dei valori: dobbiamo avere ancora più cura dei particolari. Tutti dobbiamo fare il nostro meglio per il presente e tutti ci giochiamo il futuro: l'Inter è una grande cosa e dobbiamo dimostrare di poterci stare, soprattutto di testa. Non ho mai pensato alla posizione finale di classifica: ho sempre pensato di voler fare il massimo fino al 28 maggio, poi il 29 tireremo le somme su quello che siamo riusciti a fare".