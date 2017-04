Calciomercato Milan, Deulofeu torna a Barcellona: ecco quanto costerà riprenderlo

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

07/04/2017 14:50

CALCIOMERCATO MILAN BARCELLONA DEULOFEU / Gerard Deulofeu è stato una delle sorprese più positive del Milan di Vincenzo Montella in questa stagione. Arrivato nel calciomercato di gennaio in prestito secco dall'Everton, in breve tempo lo spagnolo ha conquistato un posto da titolare e anche l'apprezzamento dei tifosi. Le sue buone prestazioni hanno convinto milanisti e dirigenza che sarebbe stata una buona idea cercare di trattenere il giocatore nella prossima finestra estiva del calciomercato Milan. L'esterno offensivo classe 1994 è felice a Milano e certamente non disdegna l'ipotesi, però bisogna fare i conti con il Barcellona.

Calciomercato Milan, Deulofeu a Barcellona per restare?

Deulofeu si è formato nel settore giovanile del Barça, senza riuscire ad affermarsi in Prima Squadra. E' stato mandato in prestito al Siviglia e all'Everton, poi proprio i 'Toffees' hanno acquistato il cartellino a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro. Ma il club catalano ha inserito nel contratto di compravendita una clausola di recompra da 12 milioni di euro, che può esercitare entro il 30 giugno 2017.

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Barcellona intende riacquistare Deulofeu e poi valutare se tenerlo in organico oppure rivenderlo. Molto dipenderà dal futuro allenatore della squadra, colui che sostituirà Luis Enrique al termine della stagione. Il successore non è ancora stato scelto. Il Milan monitora la situazione e attende di capire cosa succeder un casa blaugrana, pronto a farsi avanti nel caso in cui Gerard venisse considerato cedibile.

Probabile che servano, poi, almeno 18-20 milioni per comprarlo dal Barcellona. I rapporti tra le società sono buone, anche nell'ottica del cambio di proprietà e di dirigenza nel 'Diavolo'. Bisogna attendere le mosse catalane prima di poter far partire un eventuale assalto a Deulofeu, giocatore che i tifosi sperano di poter ancora ammirare a 'San Siro' nella prossima stagione.