Calciomercato Napoli, il vice-Reina potrebbe venire dall'Olanda: tutti i nomi plausibili

Antonio Papa (twitter @antoniopapapapa)

07/04/2017 13:50

CALCIOMERCATO NAPOLI PORTIERI OLANDESI / Il prossimo portiere del Napoli potrebbe venire dai Paesi Bassi. Più che una certezza è un'indicazione, data a Calciomercato.it dall'esperto di mercato Ciro Venerato. Pepe Reina continua a sbagliare e due suoi errori fra andata e ritorno sono costati la finale di Coppa Italia al Napoli. Che Giuntoli debba setacciare il calciomercato a caccia di un estremo difensore è fuori discussione: Rafael e Sepe non sembrano godere della fiducia di Sarri e serve assolutamente qualcuno che possa giocarsi il posto almeno alla pari con Reina. Vediamo dall'Olanda e dalle zone limitrofe chi potrebbe fare al caso del club partenopeo.

Calciomercato Napoli, da Cillessen a Zoet: i portieri olandesi che potrebbero far comodo

Quindi se il calciomercato Napoli deve dirottarsi su qualche portiere dei Paesi Bassi è naturale che il primo nome della lista sia quello di Jasper Cillessen. Classe '89, ottima esperienza internazionale, era inamovibile all'Ajax prima che il Barcellona puntasse su di lui come vice Ter Stegen. L'avventura catalana però finora non è stata indimenticabile: una presenza in campionato, una in Champions, due in Copa del Rey. Potrebbe cambiare aria e il Napoli potrebbe essere molto interessato. Nel campionato olandese al momento c'è Jeroen Zoet, numero 1 del PSV Eindhoven. Classe '91, otto presenze in Nazionale: il futuro sembra essere suo, almeno in patria. C'è poi il pararigori Tim Krul, 29 anni appena compiuti, che qualcuno ricorderà ai Mondiali 2014 contro il Costa Rica. Krul però è caduto un po' in disgrazia, complice anche un grave infortunio: il Newcastle l'ha prestato all'Ajax che però a gennaio lo ha girato all'AZ Alkmaar. Improbabile che sia lui il prescelto. Inutile poi parlare di giovani, come ad esempio Joel Drommel del Twente: l'indirizzo attuale del Napoli è quello di prendere un portiere giovane ma non giovanissimo, proprio per potersi giocare il posto con Reina. Facendo giusto qualche chilometro e uscendo dai confini olandesi c'è il belga Mignolet, che potrebbe lasciare il Liverpool a fine stagione. Sempre di nazionalità belga è anche Koen Casteels, che Giuntoli ha evidenziato sul taccuino da tempo, come riportato in una nostra recente esclusiva. Classe '92, gioca nel Wolfsburg e non ha un prezzo impossibile. Alla fine il prescelto potrebbe essere proprio lui.