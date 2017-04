Inter, Icardi fiducioso: "Scudetto l'anno prossimo"

07/04/2017 13:29

INTER ICARDI / Giorni difficili in casa nerazzurra dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Le ultime news Inter parlano di un ambiente deluso per il mancato accesso alla zona Champions League (con il Napoli che viaggia a più nove). Nel prossimo calciomercato estivo si attendono grandi colpi da parte della dirigenza. Mauro Icardi ha fatto il punto della situazione al 'Guerin Sportivo': "La cosa che secondo me fa la differenza nell'impegno di Suning con l’Inter, oltre all’incredibile potenzialità economica, è la grande voglia di vincere che hanno. Ci comunicano il loro desiderio di portare la società al top con le parole ma anche coi fatti. Per questo sono certo che grazie a Suning l’Inter tornerà tra le grandissime d’Europa".

Inter, Icardi parla degli obiettivi futuri

Le ultime notizie di mercato vedono l'Inter alla ricerca di talenti. Icardi spiega quali saranno gli obiettivi della prossima stagione: "Scudetto nel 2018? Questo è l’obiettivo nostro e di Suning. Vogliamo tornare a vincere. Per noi stessi, per il club che merita di essere di nuovo campione e per i tifosi ai quali intendiamo dare una grande gioia. Champions? Non l’ho mai giocata e mi manca, ma sicuramente, più che a me, la Champions manca all’Inter. Noi proveremo a raggiungere il terzo posto fino alla fine e daremo tutto per centrare questo obiettivo perché la Champions è la casa dei grandi club come l’Inter".

PIOLI - "Ha cambiato la mentalità di ognuno di noi. Quando è arrivato alla Pinetina eravamo noni in classifica e stavamo attraversando un periodo davvero delicato. Ci ha ridato la voglia grazie alla sua abilità nel saper gestire tutti i diversi momenti che ci sono in una stagione. Durante la settimana lavoriamo al massimo e la domenica i risultati lo confermano".

MANCINI - "Quando è arrivato all’Inter ha iniziato a parlarmi molto, a spiegarmi quello che si aspettava da me. Con lui ho iniziato a uscire più spesso dall’area di rigore, a giocare con la squadra arretrando per ricevere il pallone. Adesso direi che aspetto meno il pallone in profondità e penso di essere migliorato, di essere diventato più completo anche se a 24 anni posso ancora crescere in tutto. E intendo farlo".

M.D.A.