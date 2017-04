INSTAGRAM - Roma-Lazio, Felipe Anderson contro Totti: "Co*****e"

07/04/2017 13:15

LAZIO ROMA ANDERSON TOTTI / Smaltita l'euforia per il successo nel doppio confronto capitolino che spedisce la Lazio in finale di Coppa Italia, il derby di Roma si riaccende sul web. Una testata biancoceleste, infatti, ha pubblicato questa mattina sul suo profilo Instagram ufficiale un video in cui il capitano della Roma, Francesco Totti, al momento di restituire il pallone lo scaraventa con le mani addosso al difensore laziale Wallace. Secco il commento di Felipe Anderson, che senza troppi giri di parole ha attaccato il romanista: "Co*****e".



L.P.