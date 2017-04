Lazio-Napoli, le idee di Sarri per la formazione: undici tipo, ballottaggio Allan-Rog

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

NAPOLI FORMAZIONE LAZIO / Dimenticare la Juventus e tornare a pensare al campionato. Da qui deve ripartire il Napoli per superare la delusione della Coppa Italia e le voci di calciomercato, e tornare a macinare gioco e risultati. All'orizzonte c'è una gara tutt'altro che semplice e assolutamente decisiva. La Lazio infatti è a 4 punti di distacco. Perdere a Roma significherebbe rischiare di perdere anche il terzo posto e salutare, forse definitivamente, la Roma seconda in classifica.

Lazio-Napoli, le probabili scelte di Sarri: Rog scalpita

Tutti disponibili per Sarri, tranne Tonelli, che ormai fa parte stabilmente delle news Napoli riguardanti gli infortunati. Ma il mister azzurro opterà per la formazione tipo con i soliti ballottaggi a centrocampo. Reina in porta nonostante il brutto errore con la Juventus; in difesa ci sarà il quartetto tipo con Albiol che ritrova il suo posto al fianco di Koulibaly e Hysaj con Ghoulam sulle fasce. Qualche dubbio in più in mezzo al campo. L'unico intoccabile come sempre è Marek Hamsik, in forma strepitosa e a tre sole reti dal record di Maradona. Al suo fianco Jorginho dovrebbe avere la meglio su Diawara, ottimo contro la Juventus e oggetto del desiderio di tante big. Ma il brasiliano dovrebbe spuntarla e gestire il pallone al fianco del capitano e di uno dei tre che lottano per l'unica maglia sempre in discussione. Zielinski è candidato a sedersi in panchina, Allan si prepara, ma alle sue spalle scalpita Marko Rog, che è stato un po' accantonato nelle ultime gare ma che ora si candida per ritrovare una maglia da titolare. In avanti nuovamente accantonato Milik, al suo posto ci sarà il tridente leggero composto ovviamente da Callejon, Mertens e Insigne.