Empoli-Pescara, Zeman: "Vogliamo vincere entrambe"

07/04/2017 13:07

EMPOLI PESCARA ZEMAN / Zdenek Zeman ha analizzato il momento del suo Pescara in vista della sfida salvezza contro l'Empoli. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa: "Chi gioca? Per noi vale lo stesso, dovremo cercare di imporre il nostro gioco. L'Empoli non ha fatto una brutta partita contro la Roma: è riuscita anche a proporsi. Se non si vince diventa difficile. Sarà la gara più importante della stagione. Loro vorranno vincere, giocando con l’ultima crederanno sarà più facile. Coulibaly? E' un giovane senza nessuna esperienza. Ha talento ma questo nel calcio non basta. Serve la voglia di allenarsi e migliorarsi. Per ora si sta ageduando e cercando di seguire".

M.D.A.