Calciomercato Juventus, Allegri sul futuro: "Ne ho parlato con la società. Al momento, resto"

07/04/2017 12:26

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / In casa Juventus si attende da tempo maggiore chiarezza sul futuro di Massimiliano Allegri, Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha spiegato: "Ho un contratto fino al 2018, al momento resto al 100%. Siamo in un momento cruciale della stagione e il futuro è l'ultimo dei pensieri. Con la società non ci sono problemi, bisogna rimanere concentrati. Ogni anno è diverso, siamo arrivati in una fase cruciale e dopo questo momento credo che la società magari mi chiamerà. Ripeto, ho un contratto in essere e quando ci incontreremo parleremo di cosa vogliono fare. Io sono un dipendente, un mese e mezzo fa abbiamo accennato il discorso con la società. Al momento non ho la testa su quello che potrà accadere. Se le cose vanno bene non capisco perché debba esserci la separazione. Pensiamo a vincere il campionato, che è l'obiettivo principale per entrare nella leggenda. Poi ci sono Champions e finale di Coppa Italia".

M.D.A.