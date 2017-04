Football Leader 2017, a Zanetti il premio 'Leader per sempre'

07/04/2017 12:10

FOOTBALL LEADER ZANETTI / Un altro importante riconoscimento per una carriera leggendaria. Javier Zanetti, ex capitano ed ora vicepresidente dell'Inter, ha vinto il premio speciale 'Leader per sempre' dell'AIAC (Associazione italiana allenatori calcio) con questa motivazione: "A Javier Zanetti campione indiscusso ed emblema di leadership dentro e fuori dal terreno di gioco. Fuoriclasse assoluto per i suoi gesti tecnici e per un comportamento sempre all'insegna del fair-play. Un recordman carismatico che ad una carriera calcistica straordinaria ha saputo abbinare l'impegno sociale".

L.P.