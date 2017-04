Calciomercato Juventus, Allegri tentenna: ora la riconferma è più probabile

Salvatore Lavino (@sal85lav)

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Le voci su un possibile divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri al termine della stagione stanno subendo una brusca frenata. E non potrebbe essere altrimenti, con un sogno Triplete da cullare e portare avanti, alla luce dell'ennesima strepitosa stagione dei bianconeri. Con 'Acciughina' la squadra presieduta da Andrea Agnelli si è scoperta forte come e più dei tempi di Conte, potendo vantare su una ormai avvenuta maturazione nel panorama calcistico internazionale. La Juventus è una big in Europa, ambita adesso da diversi calciatori in ottica calciomercato, e ha dimostrato di essere cresciuta già due anni fa quando raggiunse la finale di Champions League. Adesso contro il Barcellona andrà in scena ciò che allo 'Stadium' deve rappresentare la normalità, ovvero un'altra grande sfida da giocare alla pari contro una pretendente alla Coppa dalle grandi orecchie. Guarda caso, proprio il Barcellona, contro il quale la Juventus ed Allegri potranno riprendersi una prestigiosa rivincita.

Calciomercato Juventus, riconfermare Allegri è la scelta giusta

Tutto questo per dare credito alle parole dello stesso Allegri nel post partita di Napoli: il tecnico livornese ha detto di voler restare perché non c'è motivo per cambiare una realtà che è perfetta. C'è sintonia con la squadra, con i dirigenti ed ora anche con i tifosi, nonostante qualcuno gli contesti di attuare un calcio eccessivamente pratico. Ma ad ogni trofeo vinto tutte le criticità vengono annullate. Anche i dirigenti che si occupano del calciomercato Juve si sono convinti a voler trattenere Allegri per portare avanti il proprio progetto di crescita: perché pur essendo una big, la Juve pensa sempre a come poter migliorare. Il Ds Paratici confermò la scelta di voler puntare ancora su Max poco meno di un mese fa, ed ora l'allenatore bianconero verrà accontentato in tutto nella prossima campagna acquisti, dove la rosa juventina andrà incontro ad un rinnovamento importante in alcuni ruoli. I nomi di Isco, Bernardeschi, Tolisso e Verratti sono esemplificativi in questo senso, si tratta di elementi che possono fare benissimo nel 4-2-3-1 attuato da alcuni mesi. E se non bastasse questo, si pensi solo al nuovo contratto da 7 milioni di euro che la Juve è pronta a sottoporre al proprio mister. Nella conferenza stampa di oggi Allegri si è tenuto sul vago, ma al momento si può essere ottimisti: non c'è motivo per cambiare.