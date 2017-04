Calciomercato Inter, i tifosi del Siviglia vogliono il riscatto di Jovetic

07/04/2017 12:19

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC - Passato nella scorsa sessione di mercato dall'Inter al Siviglia in prestito con diritto di riscatto, Stevan Jovetic si è dimostrato un innesto di assoluto valore per il tecnico Jorge Sampaoli. Sedici le presenze con la maglia degli spagnoli, quattro gol e quattro assist per il montenegrino. E i tifosi vorrebbero il riscatto del 27enne calciatore da parte degli andalusi per 13 milioni di euro: in un sondaggio di 'Estadio Deportivo', il 90% dei votanti ha detto 'sì' alla permanenza dell'ex Fiorentina e Manchester City. Adesso la palla passa alla società.

A.L.