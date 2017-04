Juventus-Chievo, Allegri: "Vietato sbagliare, forse Dybala centravanti"

07/04/2017 11:55

JUVENTUS CHIEVO CONFERENZA ALLEGRI / Juventus impegnata contro il Chievo per la 31a giornata di Serie A. Con lo scudetto sempre più vicino, l'obiettivo dei bianconeri sarà vincere per mantenere alto il morale in vista della successiva gara contro il Barcellona. Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle ultime news Juventus in conferenza stampa. Calciomercato.it vi ha offerto la diretta testuale.

LE ULTIME - "Domani è una partita importante perché più si va avanti e più i punti diventano pesanti. Non abbiamo la possibilità di sbagliare, un bonus ce lo siamo già giocati a Napoli. Domani bisogna vincere, poi da domenica penseremo al Barcellona. Sarà una sfida affascinante ma è una sfida a sè. Quello che conta è la gara di domani. E' un match a rischio perché veniamo da due gare difficili dal punto di vista mentale. Higuain? Domani difficilmente ci sarà Mandzukic e non credo che Higuain possa riposare, anche se magari ci sarà Dybala centravanti. Paulo è un giocatore aerobico che più gioca e più migliora. Domani non faremo calcoli. Quando ci sono alcune assenze, come Mandzukic e Pjaca, non hai altra scelta. Lui viene da un infortunio e ha bisogno di giocare".

CHIEVO - "Dobbiamo fare 93 punti almeno. Pensiamo ai tre punti da fare e a giocare seriamente. Sarà una partita molto importante, ci vorrà anche l'aiuto dei tifosi. Marchisio potrebbe rientrare, non so Khedira. La cosa che non bisogna fare è quella di pensare e immaginare cosa accadrà a fine stagione. Non dobbiamo snobbare Chievo, Pescara e Genoa. Più si va avanti e meno possibilità di sbagliare ci sono. La finale di Coppa è una bella spinta in avanti. Mercoledì per un'ora abbiamo fatto una gara importante, poi ce la siamo complicata. Il Chievo gioca bene e ha esperienza, non ha responsabilità e ha tutte le carte in regola per fare una bella partita. Chiellini? Per quanto riguarda lui vedremo oggi".

Allegri potrebbe anche decidere di cambiare modulo alla sua Juventus. Il tecnico, però, non ha ancora le idee chiare sulla formazione da schierare: "Devo vedere, non ho neanche Kean, che domani poteva avere un'occasione importante. Vedremo chi sceglierò. In qualche modo undici andranno in campo".

BARCELLONA - "Non bisogna pensare al Barcellona anche perché dobbiamo giocare col Chievo. Noi rispettiamo il Barça, è un quarto di finale di Champions e in questo momento Bayern, Barcellona, Real Madrid e altre squadre sono in un'ottima condizione fisica e mentale".

OBIETTIVI - "Ringrazio Elkann per le parole verso la squadra, è un motivo di orgoglio. Andiamo un passo alla volta, abbiamo raggiunto già una finale. I ragazzi stanno facendo cose straordinarie perché hanno grandi qualità tecniche e morali. Bisogna lavorare per cercare di vincere tutte le competizioni, anche se non è facile. La Champions è una competizione straordinaria, questo momento va vissuto con energia ed entusiasmo. Dobbiamo alzare l'asticella perché pensare di poter vincere fa la differenza".

NEGATIVITA' - "Critiche? Dopo il pareggio a Napoli contro la terza della classe, in cui abbiamo fatto una buona difesa. Il calcio non è solo fase offensiva. Per raggiungere gli obiettivi ci sono delle strategie e gare giocate in un modo e altre gare in un altro".

GLI ESTERNI - "Dani Alves ha avuto difficoltà all'inizio perché si è fatto male e veniva da un campionato straniero. Nel momento in cui stava crescendo si è fatto male. E' importante così come è importante Lichtsteiner".

M.D.A.