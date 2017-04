Calciomercato Atalanta, Berisha: "Voglio meritare una 'big'"

07/04/2017 11:53

CALCIOMERCATO ATALANTA LAZIO BERISHA / Etrit Berisha, portiere della Lazio in prestito all'Atalanta, ha fatto il punto sulla stagione dei bergamaschi: "Perché accettai l'Atalanta? Ho parlato con il direttore Sartori e con Gasperini, che mi hanno dato fiducia. Le loro parole sono state importanti - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Sapevo che l’Atalanta ha solide tradizioni in Serie A. Quindi mi sembrava la scelta giusta. Gasperini mi ha detto che avrebbe giocato chi lo meritava di più: questo mi bastava. Mio sogno? Giocare la Champions: finora mi sono fermato ai preliminari. E meritarmi la porta di un grande club, in Italia o all’estero. Resterò a Bergamo? Ne parleremo più avanti. Mi piacerebbe tanto".

M.D.A.