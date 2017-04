Calciomercato Las Palmas, l'annuncio del presidente: "Abbiamo il nuovo allenatore"

08/04/2017 03:17

LAS PALMAS SETIEN - Quique Setien ha annunciato l'addio al Las Palmas alla fine della stagione in corso e il presidente del club si è messo subito al lavoro per trovare un sostituto. Una ricerca che sembra aver dato i suoi frutti, almeno a sentire il massimo dirigente della società spagnola: "Ho chiaro in testa chi sostituirà Setien - ha detto Miguel Angel Ramirez alla 'Cadena Ser' - Abbiamo già l'allenatore per la prossima stagione", che però non ha voluto svelare il nome della futura guidata tecnica della squadra di Kevin-Prince Boateng.

A.L.