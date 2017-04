Calciomercato Chievo, Maran è pronto al grande salto

07/04/2017 11:40

CALCIOMERCATO CHIEVO MARAN / Dal 2014, alla guida del Chievo, ha sempre centrato il suo 'scudetto'. Ora però, dopo tre anni, è tempo di pensare ancor più in grande. Così il tecnico dei clivensi Rolando Maran, accostato in questi giorni a Genoa e Sassuolo, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' parla del suo futuro e spiega: "Gli stimoli non devono mai venire meno anche se stai mille anni sullo stesso campo, però tutto va verificato anche in base ai programmi. Sarebbe da ipocriti non ammettere che ci sia la voglia di misurarsi con obiettivi diversi. Però ognuno ha il proprio scudetto, noi lo vinciamo da tre anni di fila. Pronto per allenare una squadra con più ambizioni? Quando uno fa questo mestiere si sente pronto a prescindere. La caratura della squadra non fa la differenza".

L.P.