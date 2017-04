Calciomercato Inter, la firma di Ausilio è a un passo

Alessio Lento (@lentuzzo)

07/04/2017 11:39

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO - Il calciomercato Inter inizia a prendere forma, a cominicare dalla conferma del direttore sportivo. Piero Ausilio, prima del match di lunedì scorso contro la Sampdoria, aveva già parlato del possibile prolungamento contrattuale con la società nerazzurra, forte anche del colloquio avuto a Nanchino con la proprietà. Un incontro per parlare del suo futuro, ma anche di quello che sarà il calciomercato nerazzurro della prossima stagione con tanti nomi di altissimo livello accostati al club meneghino.

Calciomercato Inter, rinnovo triennale per Ausilio

Nel frattempo, però, Suning parte dalla dirigenza. Il contratto dell'uomo mercato era in scadenza alla fine della stagione in corso, ma secondo quanto riporta 'Sky Sport', mancano solo gli ultimi dettagli per la firma sul prolungamento di Ausilio per i prossimi tre anni. Un segnale di fiducia importante per il dirigente calabrese dal 1998 all'Inter e dal febbraio 2014 direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica nerazzurra.