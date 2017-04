Serie B, i precedenti della 35esima giornata

Marco Orrù

07/04/2017 19:20

PRECEDENTI SERIE B / Riprende domani il campionato cadetto con tante news Serie B che arrivano nell'ultima ora. È tempo di analizzare i precedenti. Il Verona non vince a Novara dal 1959, mentre il Carpi non ha mai fatto 3 punti ad Avellino. È uno solo, invece, il precedente nella storia tra Cittadella e Benevento, al contrario di Ternana-Salernitana che si è giocata ben 23 volte. Il calciomercato di gennaio sicuramente ha proposto delle novità interessanti e movimentato anche la classifica, vedremo se influirà sulle gare di questo turno.

I precedenti del campionato cadetto: Carpi mai un successo ad Avellino

Ecco i precedenti analizzati partita per partita:

ASCOLI-FROSINONE: Sono 6 i precedenti in terra marchigiana tra queste due squadre, di cui 4 in Serie B: 4 vittorie casalinghe e due successi ciociari. L’ultima vittoria bianconera è dell’aprile 2011 (un 3-1 firmato Lupoli, Feczesin e Juan Antonio), mentre l’ultimo confronto l’ha vinto il Frosinone 1-0 grazie a Curiale nel gennaio 2014.

AVELLINO-CARPI: Tre soli precedenti al Partenio e tre vittorie dell'Avellino. L'ultimo incrocio risale a due stagioni fa ed è finito 1-0 per i biancoverdi grazie al gol di Gianmario Comi.

LATINA-VICENZA: Un pareggio e una vittoria del Latina: è questo il bilancio dei due precedenti al Francioni tra le due squadre. Nel gennaio 2015 il match è finito 0-0, mentre lo scorso anno, maggio 2016, Paponi e Olivera risolsero il match in favore dei neroazzurri: 2-1 il risultato finale.

CITTADELLA-BENEVENTO: Un solo precedente in casa dei veneti e risale al gennaio 2005, in Serie C, 5-2 il finale in favore del Cittadella. Lo scorso anno questa partita, a campi invertiti, valse la finale della Supercoppa di Lega Pro, vinse ancora il 'Citta' 4-2.

PRO VERCELLI-ENTELLA: 8 i precedenti nella storia, perlopiù in Serie C e D tra queste due squadre: bilancio favorevole ai padroni di casa con 3 vittorie, 4 pareggi e una sola affermazione dei liguri. Quest’ultima risale allo scorso anno, un 2-3 firmato Di Carmine, doppietta, e Troiano. Nel novembre 2014 l’ultimo successo piemontese, 2-0 con gol di Scavone e Fabiano.

SPEZIA-BARI: sono ben 11 gli incroci tra le due squadre al Picco, con 5 vittorie interne, 4 pareggi e 2 vittorie esterne. Nel gennaio 2016, l’ultimo incontro in ordine di tempo, il match è finito 0-0. L'ultima vittoria spezzina è del maggio 2015 (1-0 gol di Nenè), mentre il Bari ha vinto l’ultima volta nel 2007 (1-2 reti di Sgrigna e Scarlato con un autogol).

TERNANA-SALERNITANA: Questa partita si è giocata ben 23 volte nella storia: 7 vittorie umbre, 9 pareggi e 6 successi granata. Nel febbraio 2016, ultimo scontro in ordine di tempo, trionfò la Ternana, un 4-0 firmato Ceravolo, Meccariello, Furlan e Falletti. Risale a 13 anni fa l’ultimo successo granata, un 2-1 firmato da una doppietta di Tulli.

TRAPANI-PERUGIA: Due soli precedenti al Provinciale con un bilancio di due pareggi: uno 0-0 lo scorso anno in B, e un 2-2 nel dicembre 2014 (gol di Vidanov e Basso per i siciliani, Goldaniga e Falcinelli per gli umbri).

BRESCIA-SPAL: Questo match, a parti invertite, si è giocato all’andata (vinse la Spal 3-2) dopo ben 32 anni. I precedenti di questa sfida, infatti, risalgono praticamente tutti tra gli anni ’40 e gli anni '80, quasi sempre in Serie C.

NOVARA-VERONA: 16 volte nella storia Novara e Verona si sono incontrate in Piemonte: 3 vittorie scaligere, 4 pari e 9 successi dei padroni di casa. Gli ultimi 2 scontri in Serie B, hanno visto prevalere sempre il Novara: nel 1974/75, un 2-0, nel 2012/13, un 1-0 con gol di Pesce. Il Verona non vince al Piola dal 1959.