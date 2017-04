Calciomercato Juventus, offensiva del Barcellona per Vinicius Jr

07/04/2017 11:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA VINICIUS / Il talento di Vinicius Jr non è passato inosservato in Europa. Classe 2000, l'attaccante del Flamengo, considerato da molti come erede di Neymar, ha catturato le attenzioni, tra le altre, di Juventus e Barcellona. Come riporta 'Goal', i blaugrana potrebbero presto fare la loro offerta per strapparlo alla concorrenza. La società che gestisce i diritti del calciatore, così come il padre, si troverebbero a Barcellona per parlare coi catalani, che potrebbero sfruttare la carta Neymar, tra gli idoli di Vinicius. Marotta rischia quindi di perdere un dei migliori prospetti del calcio brasiliano.

