07/04/2017 11:29

WEST HAM BILIC - Sarà decisivo la sfida contro lo Swansea di sabato prossimo per il futuro di Slaven Bilic. Il manager del West Ham, riporta il 'Telegraph', rischia la panchina in caso di risultato negativo contro una diretta concorrente per la salvezza. Gli 'Hammers' hanno 33 punti, 5 in più dei gallesi terzultimi: un match spartiacque per entrambe le squadre.

A.L.