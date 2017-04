Novara, Macheda: "Mi piacerebbe giocare in Spagna"

07/04/2017 11:00

NOVARA MANCHESTER UNITED MACHEDA / Federico Macheda è tra le 'promesse non mantenute' del calcio italiano. Dopo un inizio di carriera brillante tra le fila del Manchester United, l'attaccante non è riuscito a esprimersi come molti si aspettavano. Attualmente gioca nel Novara, club che viaggia a metà classifica in Serie B: "Oggi mi sento molto bene - spiega a 'Marca' - Il Novara sta facendo un buon lavoro e c'è una buona atmosfera nello spogliatoio. Il mio obiettivo è ora quello di aiutare la squadra per cercare di entrare nei playoff e poi vedremo cosa riserva il futuro. Manchester? Ricordo il mio periodo al Manchester United, ci sono stato cinque anni e ho ricordi molto dolci del club. Sono stato in grado di giocare con i migliori giocatori al mondo e questo mi rende orgoglioso. Non mi pento di nulla. Un giorno mi piacerebbe giocare in Spagna, perché penso che lo stile di gioco che c'è sia il migliore nel mondo. Tanti prestiti? E' possibile che questo può aver influenzato la mia evoluzione. Il problema è che tutti i miei prestiti erano molto brevi e in sei mesi è difficile mostrare tutto ciò che si può fare. La cosa principale per me è di essere in forma, voglio per tornare a un livello di 'Top' e penso di avere caratteristiche per farlo. Sono un giocatore abbastanza giovane per risalire la china".

M.D.A.