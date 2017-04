Calciomercato Barcellona, Arda Turan la chiave per Bellerin

07/04/2017 10:58

BARCELLONA ARDA TURAN BELLERIN - Hector Bellerin continua ad essere l'obiettivo primario del Barcellona per rinforzare la fascia destra difensiva. La valutazione del calciatore dell'Arsenal è, però, molto alta: 40 milioni di euro. Per abbassare le richieste dei 'Gunners', i catalani sono pronti a inserire nella trattativa Arda Turan, già accostato in passato al club inglese, offrendo 25 milioni di euro più il cartellino del turco: lo riporta 'Radio Barcelona'.

A.L.