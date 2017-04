Calciomercato Roma, è Sarri la prima scelta italiana per il 'dopo Spalletti'

07/04/2017 10:50

CALCIOMERCATO ROMA / In attesa che la Roma o Monchi stesso diano l'annuncio ufficiale di calciomercato Roma dell'arrivo nella Capitale del direttore sportivo uscente del Siviglia come nuovo ds giallorosso, a Trigoria tiene banco il futuro di Luciano Spalletti e la decisione sul suo eventuale sostituto. Al momento, complice anche la recente eliminazione in Coppa Italia per mano dei rivali cittadini della Lazio, il destino dell'allenatore di Certaldo, in scadenza di contratto a fine stagione, appare lontano dalla Capitale.

Pertanto, la Roma valuta le alternative che offre in questo momento il calciomercato degli allenatori: secondo quanto si legge sulle colonne de 'Il Tempo' , tra le piste più complicate figura Jorge Sampaoli, legato a Monchi da una stima calcistica reciproca nata e cresciuta nel corso dell'avventura comune a Siviglia. L'addio del tecnico al club andaluso sembra ipotesi concreta, ma le sirene della nazionale argentina e le tante altre offerte arrivate negli ultimi mesi in giro per l’Europa rendono la strada per Roma molto tortuosa.

Quasi impossibile appare la pista Antonio Conte-Roma, nonostante una chiacchierata di rito tra Franco Baldini e lo stesso allenatore del Chelsea durante la quale il tecnico leccese ha ribadito la volontà di proseguire a Londra. Altre soluzioni di primo livello sono Unai Emery (già con Monchi a Siviglia e in possibile uscita dal Paris Saint-Germain), Mauricio Pochettino del Tottenham e Maurizio Sarri del Napoli, prima scelta sul mercato italiano qualora dovesse arrivare una clamorosa rottura con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Roma, priorità a Spalletti per la panchina

Detto che il futuro di Luciano Spalletti appare lontano da Roma, la dirigenza giallorossa è disposta ancora ad attendere un eventuale ripensamento del suo allenatore. Al termine del ritorno della semifinale di Coppa Italia, ha dichiarato: "Il mio destino è nelle mie mani. Non l'ho messo nelle mani di nessuno se non ai miei calciatori. Lei (Sconcerti, n.d.r.) mi ha detto che l'ho messo nelle mani dei miei avversari ma non è così. Quando siamo partiti lo scorso anno eravamo dietro Napoli, Inter e Fiorentina. Ora siamo lì col Napoli, puntando a diminuire la distanza dalla Juventus. DI conseguenza un certo lavoro è stato fatto. Il mio futuro non conta, è importante andare avanti. Nelle squadre contano i calciatori forti, non l'allenatore".