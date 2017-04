Calciomercato, il Real Madrid ha convinto Theo Hernandez

07/04/2017 10:49

REAL MADRID THEO HERNANDEZ ATLETICO - Il Real Madrid si prepara a 'scippare' Theo Hernandez all'Atletico Madrid. Secondo 'Marca', il giocatore avrebbe già detto sì al presidente Florentino Perez con la società pronta a pagare la clausola rescissoria da 24 milioni di euro. Nello stesso tempo, però, per evitare tensioni il Real vorrebbe trattare con i 'cugini' che, al momento, non ne hanno alcuna intenzione. Da segnalare, nel frattempo, anche l'offerta del Liverpool per il 19enne terzino sinistro francese (che giostra anche da centrale) in prestito all'Alaves: secondo la 'Cadena Ser', i 'Reds' avrebbero offerto 5 milioni di euro a stagione al calciatore. Theo Hernandez al centro del mercato.

A.L.