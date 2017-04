Calciomercato Barcellona, Unzué: arriva il via libera dei calciatori

07/04/2017 10:31

BARCELLONA UNZUE' - Continua la caccia degli uomini mercato del Barcellona al sostituto di Luis Enrique. L'attuale allenatore lascerà la squadra a fine stagione e per la sua sostituzione sono molti i nomi che circolano. La pista più concreta porta a Juan Carlos Unzué, attuale assistente di Luis Enrique. Stando al quotidiano spagnolo 'Sport', la società avrebbe chiesto un feedback alla squadra sul suo nome come possibile nuovo allenatore e le risposte arrivate sarebbero tutte molto positive. Un via libera importante visto il 'peso' dello spogliatoio catalano: adesso si attende la decisione definitiva della società.

A.L.