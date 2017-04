Calciomercato: rinnovo Allegri-Juventus. Milan su Luiz Gustavo, accordo Inter-Berardi

Mario D'Amiano

07/04/2017 11:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / La stagione calcistica vive il suo momento più importante, ma molte squadre pensano già al futuro. Se la Juventus è proiettata soprattutto alla corsa tra campionato, Champions e Coppa Italia, Inter e Milan, in lotta per un posto in Europa League, sono chiamate a sondare il calciomercato alla ricerca di campioni che possano migliorare la rosa in vista della prossima stagione. I rossoneri avranno maggiore chiarezza una volta avvenuto il closing, con i rinnovi di Donnarumma, De Sciglio e Suso che hanno assoluta priorità nell'agenda dei futuri proprietari. I nerazzurri, che probabilmente nemmeno quest'anno rientreranno nei primi tre posti, valutano la posizione di Pioli e acquisti di spessore in tutti i reparti, con Suning che ha promesso investimenti da 150 milioni di euro. Tornando ai campioni d'Italia, invece, tra le questioni scottanti ci sono il rinnovo di Allegri e i rinforzi in attacco, considerando il grave infortunio di Pjaca che rientrerà fra molti mesi. Così, in vista del calciomercato estivo la Juventus prova a blindare Allegri, l'Inter stringe per Berardi e il Milan pensa di nuovo a Luiz Gustavo.

Calciomercato Juventus, Allegri verso il rinnovo

Al centro di svariate voci su un possibile approdo in Premier League (dove l'Arsenal cerca eventuali sostituti di Wenger) o in Spagna (si è parlato di Barcellona), Massimiliano Allegri sembra vicino all'accordo per il rinnovo del contratto con la Juventus. Il tecnico italiano anche in questa stagione è riuscito a spingere la squadra verso l'agognato traguardo del 'triplete', che ad oggi resta ancora lontano dato il doppio confronto contro il Barcellona, tra le squadre più temibili della competizione europea. Proprio al termine del quarto di Champions League, al di là del risultato ottenuto, i vertici societari dovrebbero incontrarsi per mettere finalmente nero su bianco e annunciare il rinnovo di Allegri fino al 2021. Lui stesso ha ribadito in svariate occasioni la sua volontà di restare a Torino. La permanenza del tecnico potrebbe quindi essere il primo tassello importante su cui fondare le future vittorie e il prossimo calciomercato Juventus.

Calciomercato Inter, c'è l'accordo con Berardi

Dopo anni difficili, le milanesi vogliono riportarsi ai vertici del calcio italiano e non solo. Il calciomercato Inter, come promesso da Suning, vedrà ingenti investimenti per migliorare una rosa che nemmeno in questa stagione è riuscita a centrare la zona Champions League (attualmente distante nove punti). L'obiettivo sarà anche costruire una rosa più italiana, come in parte già fatto con l'acquisto di Gagliardini. Così, le ultime indiscrezioni vedono l'Inter vicinissima a Berardi del Sassuolo. Il calciatore piace da tempo anche alla Juventus, con alcune 'big' europee alla finestra (Liverpool e Atletico Madrid su tutte). Come anticipato da Calciomercato.it, la valutazione per Berardi è di 35 milioni, ma l'Inter vorrebbe uno sconto (arrivando così a 30 milioni). Non è escluso che nell'affare possano rientrare Caprari, giovane talento nerazzurro in prestito al Pescara, e Pellegrini (che però la Roma potrebbe decidere di riportare in giallorosso). Berardi quest'anno ha avuto alcuni problemi fisici ma resta tra i migliori prospetti del calcio italiano.

Calciomercato Milan, nuovo interesse per Luiz Gustavo

Se per l'Inter è stata un'altra stagione deludente, per il Milan, escludendo la vittoria della Supercoppa italiana, potrebbe diventare negativa qualora non venisse centrato l'obiettivo Europa League. Inoltre, con il closing non ancora avvenuto, il futuro non sembra ancora chiaro. Il calciomercato Milan, oltre a blindare i suoi gioielli, è chiamato a rinforzare alcuni reparti che hanno mostrato punti deboli. Tra questi c'è sicuramente il centrocampo, col nome di Luiz Gustavo che è tornato di moda nelle ultime ore. Il mediano brasiliano è legato al Wolfsburg da un contratto fino al giugno 2018 ed il suo cartellino è valutato circa 10 milioni di euro, ma l'ostacolo potrebbe essere l'ingaggio (circa 5 milioni a stagione). A gennaio Luiz Gustavo è stato anche nel mirino di Juventus, Inter e Nizza.