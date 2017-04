Calciomercato Milan, De Sciglio e un rinnovo da trattare: il punto

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

07/04/2017 10:21

CALCIOMERCATO MILAN DE SCIGLIO RINNOVO CONTRATTO / Il futuro di Mattia De Sciglio è uno di quelli più in bilico in casa Milan. Il suo contratto scade a giugno 2018 e, a causa dello stallo societario, non è mai partita una trattativa per il rinnovo. L'argomento verrà discusso solamente quando vi sarà l'epilogo delle vicende che hanno coinvolto la società rossonera in questi mesi. Dunque, dopo l'eventuale closing del 13-14 aprile, le parti dovrebbero incontrarsi per discutere e vedere se sarà possibile trovare un accordo. Sullo sfondo ci sono altri club interessati, su tutti la Juventus. Massimiliano Allegri, dopo averlo lanciato titolare al Milan, lo accoglierebbe volentieri nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, De Sciglio resta rossonero o va alla Juventus?

Ieri il terzino rossonero era presente a Nerviano per l’evento 'I giovani, lo sport e Mattia De Sciglio', legato a Fondazione Milan, e ha avuto modo di parlare ai microfoni dei giornalisti presenti anche della situazione del suo rinnovo di contratto: "Sono serenissimo, ho ancora un anno di contratto e le persone che lavorano per me mi hanno detto che c'è poco da dire. Non ci si è ancora seduti a trattare e quando sarà il momento più opportuno, anche in base a quello che accadrà in società, lo faremo e parleremo per valutare il da farsi".

Stando alle parole di De Sciglio, il discorso sul suo futuro è aperto. Ci sarà da incontrare l'eventuale futura dirigenza, dopo il closing, per discutere del prolungamento contrattuale. Se non verrà trovata un'intesa, l'ipotesi di un addio sarà altamente possibile. Diverse indiscrezioni di calciomercato Milan davano il calciatore come indirizzato verso un trasferimento in estate con la Juventus in pole position per acquistarlo. Si è parlato di accordo già raggiunto tra Beppe Marotta e l'entourage di De Sciglio. E Calciomercato.it ha evidenziato quanto complessa fosse la situazione del terzino del Milan.

Il progetto futuro del club di via Aldo Rossi e la proposta economica sul tavolo sicuramente incideranno, però non è escluso che De Sciglio voglia comunque cambiare aria. E l'idea di raggiungere Allegri a Torino sicuramente non gli dispiace. Considerando l'età non più giovanissima di Dani Alves e Stephan Lichtsteiner, potrebbe trovare spazio. Senza dimenticare che l'esterno della Nazionale può giocare pure a sinistra e dunque essere un jolly prezioso per i bianconeri sulle corsie laterali.