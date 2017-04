Arsenal, occhi puntati su Goretzka: lo Schalke prova a trattenerlo

08/04/2017 01:04

ARSENAL GORETZKA SCHALKE / L'Arsenal è come sempre molto attento ai giovani talenti in giro per l'Europa e, come riportato dal 'The Sun', per la prossima stagione si tenterà l'assalto a Leon Goretzka.

Il 22enne è sotto contratto con lo Schalke 04, anche se andrà in scadenza nel 2018. Sarebbe questa dunque la sessione ideale per sferrare un attacco. Lo Schalke però non intende perdere il proprio centrocampista ed è pronto a contrattare, cercando l'accordo sulla base di di un ingaggio complessivo da 24 milioni di euro circa.

L.I.