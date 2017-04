News, Trump bombarda una base militare in Siria: da lì sarebbe partito l'attacco chimico

07/04/2017 08:58

STATI UNITI TRUMP SIRIA PUTIN / A pochi giorni dal terribile attacco chimico che ha colpito la Siria, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato d'aver ordinato il bombardamento della base militare di al Shayrat, nei presi di Homs.

Il comunicato diramato dal Pentagono sottolinea il lancio di 59 missili Tomahawk, che hanno preso il volo alle 4.40 (ora siriana), al fine di colpire la base reputata responsabile dell'attacco su Khan Sheikun, nella provincia di Idlib, che ha provocato la morte di circa 70 persone. Trump ha inoltre invitato le 'nazioni civili a unirsi agli Stati Uniti per far cessare il massacro in Siria'.

Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino, che ha indicato questo gesto come 'un'aggressione nei confronti di uno stato sovrano'.

L.I.