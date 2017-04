Calciomercato Milan, nuovo assalto a Luiz Gustavo

07/04/2017 08:40

CALCIOMERCATO MILAN LUIZ GUSTAVO / Pista verdeoro per il calciomercato Milan: a centrocampo - si legge sulle pagine dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' - è ritorno di fiamma per Luiz Gustavo, centrocampista del Wolfsburg già in passato entrato più volte nei radar di calciomercato rossoneri (così come in quelli di Inter e Juventus).

Il mediano brasiliano è legato al club tedesco da un contratto fino al giugno 2018 ed il suo cartellino è valutato circa 10 milioni di euro, ma l'ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'alto ingaggio (5 milioni a stagione) attualmente percepito in Germania dal giocatore. Un contratto pluriennale potrebbe invogliarlo a ridimensionare le pretese?

S.D.