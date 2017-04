Napoli, Higuain batte cassa: citato De Laurentiis per 680mila euro

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

07/04/2017 08:10

NAPOLI HIGUAIN DE LAURENTIIS / Negli ultimi giorni è tornato protagonista delle news Napoli Gonzalo Higuain, con quel gesto ripetuto al 'San Paolo' nella sfida di Coppa Italia, indicando la Tribuna, quasi a voler mostrare il fautore della trattativa con la Juventus. E' questa una delle possibili interpretazioni ma, al netto dei dubbi, l'unica certezza pare l'ormai pessimo rapporto tra il 'clan Higuain', nel quale trova posta anche il fratello procuratore, e il presidente del Napoli.

Al termine della sfida di Coppa è il Napoli a vincere la gara singola e la Juventus a volare in finale con la Lazio. La diatriba tra le due parti però non si conclude al 90'. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' infatti ci sarebbe un conto da saldare tra Higuain e De Laurentiis, pari a 680mila euro. Soldi che non riguardano affatto la Juventus, quelli per i quali l'attaccante argentino ha citato il Napoli lo scorso 30 marzo dinanzi al Collegio arbitrale. Si tratta infatti del calcolo triennale della tassa di solidarietà stabilita nel 2011 dal governo Berlusconi per i redditi superiori ai 90mila euro. Una somma che il Napoli ha versato all'erario per conto di Higuain, trattenendoli dalla sua busta paga. La punta della Juventus però ora li reclama.

In merito a tale legge non sono mai mancate le polemiche tra i club e i calciatori, poco disposti a pagare. Si è infine trovata una soluzione interna (nella maggior parte dei casi), aumentando il contratto, al punto da comprendere tale tassazione. L'accordo tra Higuain e il Napoli prevedeva un ingaggio netto da 5.750.000 euro, ai quali sono stati poi aggiunti bonus per ogni prestazione eccellente dell'argentino. Al di là delle tasse dunque, lo stipendio di Higuain non è mai calato al di sotto della soglia pattuita nel contratto. Per questa ragione De Laurentiis ritiene di non aver nulla da nascondere o temere e pare pronto ad andare fino in fondo alla vicenda contro l'ex Higuain.

Napoli, ancora sfida De Laurentiis-Higuain: stavolta in tribunale

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato l'avvocato Grassani, legale del Napoli, intervenuto a 'Radio Marte'. Ecco quanto evidenziato da 'Calciomercato.it': "Higuain chiede al Napoli il rimborso di una cifra importante, che il Napoli ha versato agli enti fiscali, come contributo di solidarietà. Saranno i giudici a decidere ma il Napoli ritiene di non dover dare neance un euro al signor Higuain. La somma è già stata versata allo Stato per conto del giocatore e il percorso è convalidato da apposite autorità. E' una vicenda della quale si sentirà ancora parlare per un po'. Queste sono soltanto le schermaglie iniziale, con il collegio non ancora costituito. Una volta iniziato però, il procedimento sarà alquanto veloce".