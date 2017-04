07/04/2017 08:22

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Monchi, direttore sportivo uscente del Siviglia e probabile nuovo ds della Roma, è tornato a parlare del suo futuro ai microfoni di 'RAC 1': "Non ho ancora deciso al 100% cosa farò, anche se l’opzione Roma piace. Il progetto deve credere in me".

S.D.