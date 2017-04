Calciomercato Milan, ecco il piano rossonero per il colpo Benzema

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

07/04/2017 08:05

CALCIOMERCATO MILAN BENZEMA / La priorità del calciomercato Milan estivo 2017 è la ricerca di un nuovo bomber che prenda il posto di Carlos Bacca, probabile partente a fine stagione.

Il nome caldo è quello di Karim Benzema e 'Tuttosport', oggi in edicola, illustra il piano rossonero per mettere a segno il colpo di calciomercato in casa Real Madrid: il cartellino, valutato 60 milioni di euro, verrebbe pagato in tre rate mentre al giocatore sarebbe garantito un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione. Da non sottovalutare il fattore Adidas, sponsor tecnico del Milan e del giocatore, che potrebbe agevolare la trattativa.