Calciomercato Juventus, pronta la firma di Allegri: bianconero fino al 2021

07/04/2017 07:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Il futuro di Massimiliano Allegri, dopo tanti dubbi e rinvii, pare possa essere ancora bianconero. Questa non sarà l'ultima stagione del tecnico italiano sulla panchina della 'Vecchia Signora', nonostante le critiche di una parte del tifo, che vorrebbe risultati e bel gioco. Questa Juventus si avvia alla vittoria del suo ennesimo scudetto, si è qualificata per la finale di Coppa Italia battendo un'avversario per nulla semplice come il Napoli e si appresta a vivere una doppia sfida Champions contro il Barcellona.

Il club ha rispettato ancora una volta le aspettative, lottando sui tre fronti per vincere, con concrete chance di riuscita. Il triplete non è un sogno, così come il rinnovo di Allegri. Lo stesso tencico aveva parlato del proprio futuro in maniera un po' più aperta nel post Coppa Italia, ribadendo come il suo obiettivo fosse dar seguito al proprio lavoro alla Juventus. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', a rappresentare una svolta decisiva sarà il doppio confronto con il Barcellona. Prima di allora si eviterà di distrarre il tecnico, così come la squadra. Una volta superato quel periodo cruciale, nel bene o nel male, si potrà apporre questa pesante firma. Si riuniranno i vertici societari e finalmente Allegri potrà annunciare il proprio futuro: in bianconero fino al 2021.

L.I.