Calciomercato Inter, c'è l'accordo con Berardi: Suning vuole anche Pellegrini

07/04/2017 07:37

CALCIOMERCATO INTER BERARDI / La prossima sessione di calciomercato rappresenterà un fondamentale crocevia per l'Inter, pronta finalmente a tornare a competere per il primo posto, aggiungendoai a Napoli e Roma per la lotta alla Juventus, che ormai da sei anni domina il campionato italiano.

Serviranno investimenti ingenti che Suning ha già promesso. Si parla ormai tanto dei 150 milioni pronti da investire, dai top player che fanno sognare l'Europa ai giocatori di talento e utili, italiani e non. Uno di questi sarà Domenico Berardi, stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', col quale il club nerazzurro ha finalmente trovato l'accordo.

Ampia la concorrenza, in Italia, con la Juventus, ma anche all'estero, con Liverpool e Atletico alla finestra. L'attaccante ha vissuto un'annata difficile a causa dei problemi fisici accusati ma quella ventura potrebbe rappresentare per lui la svolta. La valutazione che ne fa il Sassuolo è alta, circa 40 milioni di euro ma, riporta il quotidiano, non è da escludere che nell'affare possa rientrare anche Caprari, da nerazzurro a gialloverde, così come Pellegrini in uscita. Per quest'ultimo però occorrerà battere la Roma, che vorrebbe riportare il giovane talento a casa in giallorosso.

L.I.